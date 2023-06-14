Волкановски дал прогноз на бой Дастина Порье и Джастина Гэтжи
Поделиться
Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски поделился мыслями о предстоящем поединке между американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Бой должен пройти 29 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.
«Если бы мне пришлось выбирать, то я бы остановился на Порье. Очевидно, что он выиграл в первом бою. И сейчас я склоняюсь тоже к его победе. Но нельзя не признать, что Гэтжи может его поймать. К тому же по поединку Джастина с Рафаэлем Физиевым можно судить, что с его физической формой всё в порядке. Думаю, Гэтжи может пройти все пять раундов», — сказал Волкановски на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
Комментарии
- 14 июня 2023
-
11:14
-
10:51
-
10:12
-
09:21
-
00:54
-
00:37
- 13 июня 2023
-
23:58
-
23:30
-
23:14
-
22:35
-
22:21
-
21:22
-
21:13
-
20:30
-
20:11
-
19:32
-
18:34
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:31
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
14:43
-
14:05
-
13:44
-
13:06
-
12:49
-
12:13
-
11:39
-
11:19
-
10:34
-
09:51
Партнерский контент