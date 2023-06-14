Волкановски дал прогноз на бой Дастина Порье и Джастина Гэтжи

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски поделился мыслями о предстоящем поединке между американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Бой должен пройти 29 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.

«Если бы мне пришлось выбирать, то я бы остановился на Порье. Очевидно, что он выиграл в первом бою. И сейчас я склоняюсь тоже к его победе. Но нельзя не признать, что Гэтжи может его поймать. К тому же по поединку Джастина с Рафаэлем Физиевым можно судить, что с его физической формой всё в порядке. Думаю, Гэтжи может пройти все пять раундов», — сказал Волкановски на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: