CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию исполкома МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил срочную просьбу Международной ассоциации бокса (IBA) приостановить исполнение рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета о лишении федерации признания, сообщает Reuters.
«Председатель апелляционной арбитражной палаты Спортивного арбитражного суда сегодня отклонил срочный запрос IBA», — говорится в сообщении CAS.
Две недели назад исполком рекомендовал сессии МОК лишить IBA признания в качестве официальной международной спортивной федерации из-за её несоответствия критериям для требуемых МОК реформ.
Таким образом, решение, которое оспаривала IBA остаётся в силе, а внеочередная сессия МОК, посвящённая вопросам в боксе, пройдёт, как и было запланировано.
МОК лишил IBA статуса признания в 2019 году из-за управленческих, финансовых, судейских и этических вопросов и не привлекал федерацию к проведению боксерских соревнований на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, а также к отбору на ОИ-2024 в Париже.
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