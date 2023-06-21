CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию исполкома МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил срочную просьбу Международной ассоциации бокса (IBA) приостановить исполнение рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета о лишении федерации признания, сообщает Reuters.

«Председатель апелляционной арбитражной палаты Спортивного арбитражного суда сегодня отклонил срочный запрос IBA», — говорится в сообщении CAS.

Две недели назад исполком рекомендовал сессии МОК лишить IBA признания в качестве официальной международной спортивной федерации из-за её несоответствия критериям для требуемых МОК реформ.

Таким образом, решение, которое оспаривала IBA остаётся в силе, а внеочередная сессия МОК, посвящённая вопросам в боксе, пройдёт, как и было запланировано.

МОК лишил IBA статуса признания в 2019 году из-за управленческих, финансовых, судейских и этических вопросов и не привлекал федерацию к проведению боксерских соревнований на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, а также к отбору на ОИ-2024 в Париже.