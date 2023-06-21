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Дебютантка UFC Железнякова: уважаю Дмитрия Бивола. Он меня очень сильно вдохновляет

Дебютантка UFC Железнякова: уважаю Дмитрия Бивола. Он меня очень сильно вдохновляет
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к российскому боксёру Дмитрию Биволу.

«Не могу сказать, что за кем-то слежу персонально, но посматриваю, конечно. Есть те бойцы, которые мне симпатичны. Не хотела бы выделять кого-то именно, но такие есть. А вообще я очень уважаю Дмитрия Бивола. Мы с ним тренировались в одной команде. Я очень горжусь его достижениями. Он очень сильно меня вдохновляет. И это несмотря на то, что я занимаюсь смешанными единоборствами, а он – боксом. Я перед своими поединками могу с удовольствием посмотреть его бои. Он меня очень сильно вдохновляет», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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