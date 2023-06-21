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«Где ты, парень?» Чендлер отреагировал на новость о возможной отмене боя с Макгрегором

«Где ты, парень?» Чендлер отреагировал на новость о возможной отмене боя с Макгрегором
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался по поводу новости о том, что его будущий соперник ирландец Конор Макгрегор до сих пор не вошёл в пул тестирования USADA, что означает, что бойцы не смогут провести поединок в 2023 году.

«Ребята, вы все видели новости: Конор не в пуле тестирования USADA. До 16 декабря, когда состоится последнее номерное шоу в этом году, осталось 179 дней, и, как это ни смешно, USADA сегодня появились у моей двери, чтобы добавить мне соли на рану. Где ты, парень?» – написал Чендлер в социальных сетях.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, потерпев поражение техническим нокаутом в третьем бою с американцем Дастином Порье. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.

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