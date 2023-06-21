«Я лучше него во всём». Топурия высказался по поводу Махачева

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия, проживающий в Испании, высказался по поводу действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Есть ли у меня навыки, чтобы победить Махачева? Конечно. Я чувствую, что лучше него во всём: в стойке, в борьбе, в игре на земле. Я так чувствую», — приводит слова Топурии «Спорт-экспресс».

Свой последний поединок Илия Топурия провёл на турнире UFC 282 в декабре прошлого года, выиграв удушающим приёмом во втором раунде у американского бойца Брайса Митчелла. До этого Топурия нокаутировал британца Джея Герберта в марте 2022 года на UFC Fight Night 204.

Всего на счету Топурии 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.

Исламу Махачеву 31 год. Боец выступает с 2010 года. В мае 2015-го россиянин провёл дебютный поединок в UFC, а в октябре 2022-го сразился за вакантный титул организации, победив удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

В январе Махачев провёл дебютную защиту, на UFC 284 одолев единогласным судейским решением чемпиона в полулёгком весе и лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски.