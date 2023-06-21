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Топурия: Пимблетт как боец ничего из себя не представляет

Топурия: Пимблетт как боец ничего из себя не представляет
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Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия, проживающий в Испании, рассказал, почему ему неинтересен поединок с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Пимблетт умеет привлекать внимание медиа, но мы все прекрасно понимаем, что как боец он ничего из себя не представляет. Его даже в рейтинге нет.

Разница между UFC и другими организациями в том, что здесь важна спортивная составляющая, а Пимблетт в этом плане ничего не достиг. Именно поэтому он сейчас мне абсолютно неинтересен», – приводит слова Топурии Sportskeeda.

Свой последний поединок Илия Топурия провёл на турнире UFC 282 в декабре прошлого года, выиграв удушающим приёмом во втором раунде у американского бойца Брайса Митчелла. До этого Топурия нокаутировал британца Джея Герберта в марте 2022 года на UFC Fight Night 204.

Всего на счету Топурии 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.

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