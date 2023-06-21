Непобеждённый российский боец Азамат Мурзаканов проведет поединок с Волканом Оздемиром
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Непобеждённый российский боец UFC Азамат Мурзаканов встретится со швейцарским бывшим претендентом на титул в полутяжёлом весе Волканом Оздемиром на турнире UFC в Париже 2 сентября, сообщает журналист Марсель Дорфф.
Свой последний поединок Мурзаканов провёл в апреле на турнире UFC on ESPN 44. Его соперником был Джастин Джейкоби из США. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Во время боя Мурзаканов сломал себе руку. Россиянин одержал свою третью победу в UFC и 13-ю в карьере. Азамат не потерпел ни одного поражения.
На счету Волкана Оздемира 18 побед в 25 поединках.
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