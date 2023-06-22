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Стал известен возможный участник боксёрского супертурнира в Саудовской Аравии

Стал известен возможный участник боксёрского супертурнира в Саудовской Аравии
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Известный боксёрский промоутер Эдди Хирн рассказал, что Дерек Чисора может принять участие в супертурнире в Саудовской Аравии, который планируется в декабре.

Напомним, в рамках этого турнира организаторы хотят провести поединки между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, а также между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

«Ходят разговоры о том, что Чисора тоже в деле. Поговаривают, что в рамках шоу будет ещё и третий бой в тяжёлом весе. Это может быть поединок Дерека против Фрэнсиса Нганну. Думаю, это именно то, чего хотят инвесторы из Саудовской Аравии», — сказал Хирн на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

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