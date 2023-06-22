«Два дня без еды». 55-летний Олег Тактаров показал новое видео

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой видеозаписью. Тактаров показал, как занимается на перекладине. В настоящий момент Тактарову 55 лет.

«Два дня без еды – и стало чуть легче «взлетать». Было несколько выбросов энергии, которые я использовал для того, чтобы отмыть полы в бане и дома. Думаю, поделюсь с вами в прямом эфире о своих ощущениях. Но рекомендую 1,5 дня или 36 часов для запуска организма и самоочищения. Более длительные голодания по доброй воле, а не по ситуации не рекомендую.

Нужно, во-первых, знать, что ты здоров. И потом должна быть цель гораздо выше, чем просто похудеть или самоочиститься», — подписал видео Тактаров.

Олег Тактаров: два дня без еды – и стало чуть легче «взлетать»: