IBA сделала заявление в ответ на лишение статуса признания со стороны МОК

Международная ассоциация бокса (IBA) прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить её статуса признания. О соответствующем решении МОК стало известно сегодня, 22 июня.

«Сегодня, 22 июня 2023 года, МОК совершил колоссальную ошибку, отозвав признание IBA, тем самым обнажив свой истинный политизированный характер. Примечательно, что именно в этот день, 82 года назад, фашистская Германия совершила нападение на мирных граждан Советского Союза, повлёкшее за собой эскалацию войны и опустошительную человеческую трагедию. Мы не можем скрывать тот факт, что сегодняшнее решение является катастрофическим для мирового бокса и вопиющим образом противоречит заявлениям МОК о том, что он действует в интересах бокса и спортсменов», — говорится, в частности, в заявлении IBA.

Помимо прочего, IBA обратила внимание, что МОК избегал прямого общения с ней и не реагировал на глобальные изменения, случившиеся за последние два года. IBA также задала ряд вопросов президенту МОК Томасу Баху и членам организации, в частности потребовав объяснений, почему Международный олимпийский комитет не оценил действия экс-президента IBA У Цзин-Куо и не признал его ответственность за коррупцию.

В концовке заявления IBA подчеркнула, что «полностью открыта для диалога и сотрудничества на благо спорта, спортсменов, тренеров и национальных федераций».