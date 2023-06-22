Боксёров снова лишат флага? МОК не признает IBA, пока там уважают Россию

Международная боксёрская ассоциация (IBA) — старейшая и самая уважаемая организация в любительском боксе. Увы, в последние годы легитимность IBA регулярно оспаривается Международным олимпийским комитетом (МОК) и отдельными боксёрскими федерациями. Претензии к IBA можно было понять, когда там не находили денег не проведение турниров, а новости о договорных боях появлялись с печальной регулярностью. Но после прихода к власти в IBA россиянина Умара Кремлёва в организацию пришли финансы и стабильность. Однако претензий почему-то стало ещё больше.

Ещё в 2019 году МОК отстранил Международную боксёрскую ассоциацию от организации боксёрских турниров на Олимпийских играх. Впрочем, в IBA не опускали рук: старались выполнять все требования МОК, включая даже самые странные. Например, олимпийскому комитету не нравилось, что «Газпром» спонсирует международный любительский бокс. Хотя раньше в любительском боксе спонсоров и денег не было от слова совсем, IBA всё-таки выполнили и это требование, завершив контракт с «Газпромом».

Но ничего не помогло. Сегодня МОК официально отозвал признание IBA, в очередной раз подтвердив, что не собирается идти на компромисс: «Подтверждаем доклад и решение о необходимости отзыва признания IBA. Это единственное логичное решение. Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир на Олимпийские игры – 2024», – заявил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер в ходе внеочередной сессии МОК.

Увы, дело совсем не в том, что IBA не умеет вести свои дела. Это банальное политическое решение. Слишком независимую политику ведёт Международная боксёрская ассоциация и лично Кремлёв. Например, IBA пошла на такое «преступление», как возвращение российских и белорусских боксёров на официальные турниры под собственным флагом и гимном. Данное решение, основанное на принципах равенства и справедливости, стало причиной для бойкота чемпионатов мира сразу от нескольких стран.

Что будет дальше? Продолжение политической войны. США уже объявили о создании собственной боксёрской организации «Всемирный бокс», которая, скорее всего, в ближайшее время будет признана МОК. Часть стран переберётся туда, другие — останутся в IBA, которую продолжат считать легитимной. Россия, Китай и Индия, имеющие большой вес в любительском боксе, точно сохранят место в привычной для них организации. Чем закончится противостояние — большой вопрос. Но пострадавшими точно останутся боксёры и зрители.