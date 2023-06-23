Вартанян назвал потенциальных следующих соперников Царукяна в UFC

Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился мыслями о потенциальных соперниках российского бойца UFC Армана Царукяна.

«С Оливейрой. В пятираундовом сражении. Это был бы претендентский бой – 100%. Я бы дал шансы 60 на 40 в пользу Армана. Важно с Оливейрой пережить его первый спурт. Переконтролировать, смещаться с линии атаки, вариантов много. Количество ударов, которые получает Чарльз, обладает аккумулятивным эффектом. Бенеил Дариуш прямолинейно смещался, пытался зарядиться на один удар. Контролировать Оливейру просто, но нужно быть максимально сконцентрированным. Он хорошо работает снизу.

Любой соперник в топ-5 обладает серьёзными навыками. Скорее всего, Порье был бы немного тяжелее. Гэтжи практически не стоит на ногах. Поэтому противостояние с Порье было бы интереснее, чем с Оливейрой. На Дастина даже дал бы 45%», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.