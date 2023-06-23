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Кравцов — о решениях МОК: здравый смысл полностью отсутствует

Кравцов — о решениях МОК: здравый смысл полностью отсутствует
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Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов заявил, что в решениях, которые принимает Международный олимпийский комитет, отсутствует здравый смысл. Ранее МОК лишил Международную ассоциацию бокса (IBA) признания.

«Кремлёв уже высказал своё мнение, оно совершенно справедливое. Сложно бороться с ветряными мельницами. Там здравый смысл полностью отсутствует во всех решениях. Были комиссии, которые признали, что эти поправки сказываются в худшую сторону. На данный момент международной организации такого уровня, как IBA, попросту нет. Многие виды спорта попросту этому завидуют. У нас идёт мощнейшая поддержка спортсменов в бытовых аспектах, призовых фондах. Думаю, что МОК этим решением зарывает сам себя», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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