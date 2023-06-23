Эдуард Кравцов отреагировал на решение МОК отозвать признание IBA

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) признания.

«Это всё было ожидаемо, учитывая политизированность и коррумпированность Олимпийского комитета. Ни для кого не секрет, что самые коррумпированные соревнования – это Олимпийские игры. Многие понимали, что это произойдёт. Если брать по факту, без номинального участия IBA прошли Олимпийские игры в Токио. Другой вопрос заключается в том, что МОК отстранил IBA, но боксёры и технический персонал, которые будут принимать участие, являются членами Международной ассоциации бокса. По факту это очередной политический финт МОК, не более того. И это лишний раз подчёркивает политизированность и ангажированность этого органа», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.