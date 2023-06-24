Диллиан Уайт: на сто процентов хочу драться с Джошуа

Британский экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Диллиан Уайт прокомментировал слухи о том, что его не устраивает размер гонорара за бой с экс-чемпионом Энтони Джошуа.
«Они говорят чушь. Я не отказался от боя. Всё, что я получил после того, как Эдди публично и часто говорил, что сделал мне предложение драться с Эй Джеем, — это очень короткое письмо поздно вечером в пятницу, 2 июня.
Я на сто процентов хочу драться с Эй Джеем и позвонил Эдди, чтобы обсудить предложение, но не смог его получить. Я написал ему сообщение. Я не получил от него ответа, поэтому направил ему электронное письмо, чтобы подтвердить, что хочу бой.
Я не отвергал предложение и не предлагал встречного предложения. Всё, что я делал, это задавал обычные трёхстрочные вопросы на электронной почте после его так называемого предложения», — приводит слова Уайта The Sun.
Нокаут за 12 секунд. Дебютный бой Диллиана Уайта в ММА
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