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Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA

Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA
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Азиатская конфедерация бокса намерена выйти из состава Международной боксерской ассоциации (IBA) после того, как последняя был лишён признания МОК из-за неспособности провести требуемые реформы в области управления, финансов и этики., сообщает Reuters.

Совет директоров азиатской конфедерации проводил заседания в Бангкоке в четверг и пятницу. Он рекомендовал внести поправки в конституцию организации на внеочередном конгрессе и позволить ей присоединиться к той боксёрской федерации, которая будет признана МОК.

Дата проведения конгресса не определена. Чемпионат Азии по боксу в этом году был отложен до дальнейшего уведомления, в том числе чемпионаты среди молодежи и юниоров, которые планировалось начать 14 июля в Астане.

Ранее несколько стран вышли из состава IBA и сформировали федерацию под названием World Boxing.

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