Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA

Азиатская конфедерация бокса намерена выйти из состава Международной боксерской ассоциации (IBA) после того, как последняя был лишён признания МОК из-за неспособности провести требуемые реформы в области управления, финансов и этики., сообщает Reuters.
Совет директоров азиатской конфедерации проводил заседания в Бангкоке в четверг и пятницу. Он рекомендовал внести поправки в конституцию организации на внеочередном конгрессе и позволить ей присоединиться к той боксёрской федерации, которая будет признана МОК.
Дата проведения конгресса не определена. Чемпионат Азии по боксу в этом году был отложен до дальнейшего уведомления, в том числе чемпионаты среди молодежи и юниоров, которые планировалось начать 14 июля в Астане.
Ранее несколько стран вышли из состава IBA и сформировали федерацию под названием World Boxing.
- 25 июня 2023
-
02:28
-
01:09
-
00:57
-
00:49
-
00:38
-
00:07
- 24 июня 2023
-
23:52
-
23:17
-
23:01
-
21:58
-
21:38
-
21:30
-
20:37
-
20:18
-
19:57
-
19:15
-
18:52
-
18:35
-
18:17
-
17:51
-
16:56
-
16:01
-
15:39
-
15:27
-
15:09
-
14:40
-
14:25
-
13:51
-
13:18
-
12:53
-
12:16
-
11:51
-
11:18
-
10:57
-
10:37