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Поединок Эмметта и Топурии признан лучшим боем вечера на UFC on ABC 5

Поединок Эмметта и Топурии признан лучшим боем вечера на UFC on ABC 5
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24 июня завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5, который прошёл в Джексонвилле.

Главным событием вечера стал поединок полулегковесов Джоша Эмметта и Илии Топурии. Этот бой продлился все отведённые пять раундов и завершился победой Топурии единогласным решением судей. Кроме того, оба бойца получили по бонусу в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера.

Другими обладателями бонусов стали Мэйси Барбер и Дэвид Онама.

Барбер в рамках соглавного события вечера выиграла техническим нокаутом во втором раунде у бразильянки Аманды Рибас. Онама, в свою очередь, встречался с Габриэлем Сантосом и также отправил соперника в нокаут.

И Барбер, и Онама получили дополнительные $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.

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