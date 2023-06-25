Жене Роберта Левандовского предложили начать выступления в ММА

Жена нападающего сборной Польши и «Барселоны» Роберта Левандовского Анна получила предложение от польского промоушена KSW начать выступления в смешанных единоборствах.
Глава организации Славомир Пешко провёл встречу с Анной и предложил ей подумать об участиях в боях ММА.
«Я выпила кофе со Славомиром Пешко, и он посоветовал мне попробовать что-то новое. По его расчётам на подготовку могли бы уйти два года. Я сказала, что хочу обсудить это с мужем. Когда я ушла со встречи, эта информация уже через час была в СМИ. Муж узнал об этом из прессы и сразу же позвонил, спросил меня, что это за шутки. Я сказала ему, что, не будь я его женой, вероятно, согласилась бы», — приводит слова Анны AS со ссылкой на подкаст WojewódzkiKędzierski.
Стоит отметить, что Анна Левандовская долго занималась карате, в её активе 38 медалей на различных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы.
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