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Серхио Рамос посетил турнир UFC on ABC 5 и поздравил Топурию с победой над Эмметтом

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании, ныне игрок «ПСЖ» Серхио Рамос посетил турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5, который прошёл в Джексонвилле (США).

Рамос поддержал грузинского бойца Илию Топурию, который представляет Испанию. Топурия встречался с американцем Джошем Эмметтом в рамках главного события турнира и одержал победу единогласным решением судей. После боя Рамос поздравил Илию с успехом.

Серхио Рамос поздравил Топурию с победой на турнире UFC on ABC 5

Илия Топурия — непобеждённый боец UFC. В активе представителя Испании 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед. В рамках UFC у Топурии шесть побед в шести боях.

Топурия располагается на девятом месте в рейтинге полулёгкого веса UFC. После победы над Эмметтом он поднимется в топ-5 дивизиона.