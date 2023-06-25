Брендан Аллен: что Чимаев может мне сделать, перевести в партер? Удачи ему

Американский боец UFC в средней весовой категории Брендан Аллен заявил, что готов к любому сопернику, включая непобеждённого Хамзата Чимаева.

На турнире UFC on ABC 5 Аллен удушающим приёмом выиграл у Бруно Силвы в первом раунде и одержал, таким образом, пятую победу подряд.

«Я никого не боюсь и не отказываюсь от боёв. Чимаев? Тоже может встретиться со мной и получить, если хочет. Мне всё равно, любой соперник получит от меня. Каннонье, Веттори. Что мне может сделать Чимаев, перевести в партер? Ну удачи ему. Я зверь другой породы, я могу быть опасен и сверху, и со спины. Я ни в коем случае не хочу унижать кого-то, просто собираюсь делать свою работу и двигаться вперёд. Если наши пути пересекутся, то увидим», — сказал Аллен на пресс-конференции.