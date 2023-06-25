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«Нельзя так поступать!» Рой Джонс назвал момент, стоивший Ломаченко победы в бою с Хейни

«Нельзя так поступать!» Рой Джонс назвал момент, стоивший Ломаченко победы в бою с Хейни
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший назвал момент, который, по его мнению, стоил украинцу Василию Ломаченко победы в поединке с американцем Девином Хейни.

«Все очень разозлились из-за решения в пользу Хейни. Как по мне, если ты являешься претендентом, то нельзя отдавать раунд. А Ломаченко отдал 12-й раунд, нельзя так поступать! И теперь чемпионом является Хейни.

Угадайте, что произошло бы, если б Ломаченко выиграл 12-й раунд? У нас была бы ничья. Если бы Ломаченко оторвался в этом раунде на два очка, то победил. Серьёзно, это ведь не ядерная физика», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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