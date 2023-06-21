Ломаченко предсказал победителя в мегафайте Кроуфорда и Спенса

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Как по мне, победителем станет Кроуфорд, он фаворит 55-45, я считаю его немного умнее. Он умеет вносить коррективы в бою и делать это быстро. Будет интересно», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу EsNews.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.