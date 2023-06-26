Автограф Хабиба Нурмагомедова продан более чем в 6 раз дороже автографа Джона Джонса

Карточка с автографом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова была продана за $ 8500. Лот выставлялся на недавнем аукционе на площадке американской компании eBay. Там же выставлялась и карточка действующего чемпиона промоушена Даны Уайта в тяжёлой весовой категории и лидера рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории UFC Джона Джонса. Её приобрели за $ 1325.
Фото: https://www.ebay.com
Фото: https://www.ebay.com
В начале января 2023 года бывший чемпион UFC дал понять, что уходит из индустрии ММА. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось, что он покидает смешанные единоборства. За время карьеры в ММА россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.
Все братья Хабиба. Как в них разобраться?
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