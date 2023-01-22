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Бразильский боец UFC Гловер Тейшейра завершил карьеру в UFC, титульный поединок с Джамалом Хиллом, причины ухода

Спасибо за всё, старина! Легендарный Тейшейра завершил карьеру
Сергей Сорокин
Гловер Тейшейра завершил карьеру
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Гловер влюбил в себя миллионы сердец и ушёл красиво.

В ночь на 22 января на Jeunesse Arena в бразильском городе Рио-де-Жанейро прошёл яркий номерной турнир UFC 283. А завершился он со слезами на глазах. Свой последний поединок провёл 43-летний Гловер Тейшейра. Он сразился в титульном бою с Джамалом Хилом и уступил единогласным судейским решением. Но в глазах болельщиков бразилец навсегда останется настоящим героем – с непоколебимым характером и запредельным желанием побеждать. А сразу после завершения пятираундового триллера Гловер заявил о решении уйти из профессионального спорта. Питбуль заслужил право сделать это именно так – под оглушительные овации переполненных трибун.

Тейшейра начинал свой профессиональный путь в различных американских и бразильских промоушенах. И со статистикой 17-2 его заметили в UFC. Гловер дебютировал в лучшем промоушене на планете в 2012 году. И удалось стартовать с внушительной серии из пяти побед. Среди жертв бразильского Питбуля оказался даже Райан Бейдер. Да-да, тот самый, который позже бил Фёдора Емельяненко и Валентина Молдавского. А остановить Гловера смог лишь феноменальный Джон Джонс, но даже он не смог удосрочить неуступчивого Тейшейру.

Гловер Тейшейра

Гловер Тейшейра

Фото: Josh Hedges/Getty Images

В карьере бразильца было много знаковых побед – над Джаредом Каннонье, Никитой Крыловым, Энтони Смитом. Случались и оглушительные поражения. Особенно сильно Гловера лупил швед Александр Густафссон. Но каждый раз он возвращался сильнее и всё доказывал в октагоне. После серии из шести побед подряд в 42 года получил второй за карьеру шанс побороться за пояс UFC.

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Поединок с Яном Блаховичем стал пиком славы Гловера. Он уже во втором раунде подловил соперника на ошибке и провёл идеальный удушающий приём. К сожалению, после самой громкой победы в жизни карьера пошла на спад. А ведь защита пояса был близка к триумфу. Казалось, что Иржи Прохазка не устоит под сумасшедшими ударами бразильца. Но получилось иначе. Чешский самурай в ключевой момент смог полностью переломить ситуацию и задушить Тейшейру.

Судьба была на стороне Гловера и дала ему возможность ещё раз зарубиться за пояс. Сначала тяжелейшую травму получил Прохазка, который освободил титул. Затем вничью завершилось противостояние Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича. И Тейшейра получил титульник с Хиллом. Легендарный бразилец стоял до самого конца. Джамал нанёс 232 (!) акцентированных удара за один бой, что является новым рекордом UFC в полутяжёлом весе. И всё-таки Питбуль выстоял, не позволил себе проиграть досрочно.

Гловер Тейшейра

Гловер Тейшейра

Фото: Buda Mendes/Getty Images

После боя Тейшейра положил перчатки на канвас и объявил о завершении карьеры. Даже после поражения от Хилла все трибуны в один голос скандировали имя своего любимца.

Нужно отметить, что по факту из UFC Гловер не уходит. Он давно нашёл себя на тренерском поприще и уже растит чемпионов. Тейшейру можно увидеть в углу у многих известных бразильских бойцов. И в будущем его ждёт славная тренерская карьера. Такой вот бразильский Емельяненко, уж уважение к нему у всех в бойцовском мире безграничное, как и к нашему Фёдору.

Гловер проделал потрясающий путь, который всё-таки привёл его к чемпионскому поясу. Он всегда выдавал яркие поединки, за которыми было нереально интересно наблюдать. И он надолго останется в сердцах болельщиков, причём не только в Бразилии, но и за её пределами. Спасибо тебе за всё, Питбуль!

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Теги Бокс/ММА UFC Гловер Тейшейра Джамал Хилл •••

Заглавное фото: Buda Mendes/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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