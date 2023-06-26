Министерство спорта приостановило аккредитацию Союза ММА России из-за гибели подростка

Министерство спорта приостановило аккредитацию Союза ММА России на три месяца. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Причина такого решения заключается в смерти подростка на турнире в Белогорске (Амурская область).
«Аккредитация Союза ММА России приостановлена на три месяца по приказу Министерства спорта», – сказали в пресс-службе министерства спорта.
Напомним, трагический инцидент произошёл в начале июня. 16-летний боец ММА скончался после полученного удара в голову. Согласно регламенту турнира бойцы 16–17 лет должны были выступать в боксёрских шлемах открытого типа, но главный судья соревнований, он же глава региональной организации, принял решение о выступлении бойцов без них. Ранее сообщалось, что по факту гибели бойца возбуждено уголовное дело в отношении судьи, работавшего на соревнованиях.
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