Министерство спорта приостановило аккредитацию Союза ММА России из-за гибели подростка

Министерство спорта приостановило аккредитацию Союза ММА России на три месяца. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Причина такого решения заключается в смерти подростка на турнире в Белогорске (Амурская область).

«Аккредитация Союза ММА России приостановлена на три месяца по приказу Министерства спорта», – сказали в пресс-службе министерства спорта.

Напомним, трагический инцидент произошёл в начале июня. 16-летний боец ММА скончался после полученного удара в голову. Согласно регламенту турнира бойцы 16–17 лет должны были выступать в боксёрских шлемах открытого типа, но главный судья соревнований, он же глава региональной организации, принял решение о выступлении бойцов без них. Ранее сообщалось, что по факту гибели бойца возбуждено уголовное дело в отношении судьи, работавшего на соревнованиях.