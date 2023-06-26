Фроч: блеф Фьюри был раскрыт, он не успел бы подготовиться к бою с Усиком
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Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о несостоявшемся мегафайте между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, планировавшемся на конец апреля.
«Если Тайсон Фьюри действительно хотел драться с Александром Усиком, зачем тогда он требовал разделения гонорара 70/30 в свою пользу, а затем, когда это было согласовано, говорил, что поединок не состоится? Его блеф был раскрыт, он понимал, что не успеет подготовиться к поединку за шесть недель.
Хочет ли он драться с Усиком? Я считаю, что да. Он более чем уверен в себе, и у него есть все основания полагать, что он способен победить», – сказал Фроч в интервью YouTube-каналу William Hill.
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