Усик согласился взять арабские деньги. Теперь Фьюри некуда деваться

Пожалуй, за последние годы в боксе не было настолько ожидаемого поединка, как потенциальная встреча Александра Усика и Тайсона Фьюри. Во всяком случае в супертяжёлом весе. Неуловимый и техничный украинец, владеющий сразу тремя поясами, против громадного и гениального британца — вывески лучше нельзя и придумать. Увы, парни так и не сумели договориться между собой: несколько месяцев переговоров закончились только взаимными оскорблениями.

Но теперь, кажется, поединок за звание абсолютного чемпиона мира стал ближе. Усик подписал контракт с промоутерской компанией Skill Challenge Promotions из Саудовской Аравии. И очень доволен: «Для меня большая честь и радость вернуться в Королевство Саудовская Аравия. Это прекрасная возможность поработать с его высочеством принцем Халедом и достичь нашей цели — завоевать титул WBC в супертяжёлом весе и стать абсолютным чемпионом мира. У меня нет больших планов. Как у самурая, у меня есть только путь».

Почему новый контракт Усика приближает бой с Фьюри? Потому что именно принц Халед планирует устроить в декабре 2023 года грандиозный турнир с участием четырёх лучших супертяжеловесов планеты. Согласно планам, там выступят Усик, Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Команда принца пообещала решить все организационные вопросы самым надёжным способом — попросту закидать деньгами всех заинтересованных лиц. Как мы видим, украинец уже всем доволен, дело за Фьюри.

А Цыганский король очень любит деньги. Он не смог договориться с Усиком самостоятельно, потому что хотел отобрать у Александра едва ли не весь гонорар. Теперь же Фьюри не придётся даже говорить с украинцем — все вопросы решат богатые арабские парни. Скорее всего, Тайсон получит не меньше $ 50 млн, да ещё и шанс стать абсолютным чемпионом мира — разве можно отказаться от такого предложения? Будем надеяться, Фьюри не станет «брыкаться» и подпишет все бумаги. Боксу нужен грандиозный бой.