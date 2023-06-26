Фёдор Емельяненко отреагировал на приостановление аккредитации Союза MMA России

Президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко прокомментировал решение Министерства спорта временно приостановить аккредитацию организации из-за трагической гибели 16-летнего бойца на турнире в Белогорске (Амурская область).

«Да, действительно, аккредитацию Союза ММА России приостановили на три месяца. На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры к нашей организации», – приводит слова Емельяненко издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 16-летний Богдан Пушкарёв проиграл нокаутом, получив удар ногой по голове, после чего был доставлен в реанимацию, где позднее скончался. Примечательно, что спортсмен выступал без шлема, несмотря на устав проведения любительских соревнований, что было решением руководства турнира.