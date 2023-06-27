Илон Маск принял предложение Сен-Пьера, который вызывался потренировать миллиардера
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Американский миллиардер Илон Маск принял предложение легендарного канадского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера.
Ранее, на фоне слухов о том, что Маск может провести бой с Марком Цукербергом, Сен-Пьер предложил свои услуги в качестве тренера и вызвался подготовить Илона.
«Окей, давай сделаем это!» — написал Маск на своей странице в социальных сетях.
Напомним, сначала Цукерберг и Маск устроили перепалку в социальных сетях и договорились о поединке в октагоне в Лас-Вегасе. Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать этот поединок, и заявил, что оба бизнесмена настроены серьёзно.
Ряд бойцов UFC также выразили желание помочь в тренировках Илону Маску и Марку Цукербергу.
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