Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джермелл Чарло: сейчас лицом бокса должен быть Джервонта Дэвис

Джермелл Чарло: сейчас лицом бокса должен быть Джервонта Дэвис
Комментарии

Американский боксёр, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло предположил, что лицом бокса на сегодняшний день является его соотечественник Джервонта Дэвис.

«У Америки лучшие бойцы в мире в последние несколько лет. Величайшим был Мохаммед Али, потом стал Флойд Мейвезер. Как можно их победить? Наша эпоха отличается. Я думаю, сейчас лицом бокса должен быть Джервонта Дэвис», — сказал Чарло в эпизоде шоу Fight Towns на Showtime Sports.

Джервонта Дэвис в последнем поединке в апреле этого года выиграл нокаутом у Райана Гарсии, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере. У самого Дэвиса 29 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

В активе Джермелла Чарло 35 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Джервонта Дэвис предсказал исход боя Кроуфорда и Спенса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023