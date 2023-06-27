Джермелл Чарло: сейчас лицом бокса должен быть Джервонта Дэвис
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Американский боксёр, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло предположил, что лицом бокса на сегодняшний день является его соотечественник Джервонта Дэвис.
«У Америки лучшие бойцы в мире в последние несколько лет. Величайшим был Мохаммед Али, потом стал Флойд Мейвезер. Как можно их победить? Наша эпоха отличается. Я думаю, сейчас лицом бокса должен быть Джервонта Дэвис», — сказал Чарло в эпизоде шоу Fight Towns на Showtime Sports.
Джервонта Дэвис в последнем поединке в апреле этого года выиграл нокаутом у Райана Гарсии, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере. У самого Дэвиса 29 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.
В активе Джермелла Чарло 35 побед и одно поражение.
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