Джервонта Дэвис предсказал исход боя Кроуфорда и Спенса

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).

«Кто победит? Эррол. И я знаю это наверняка. Люди столкнутся в перестрелке, где у одного будет металлический щит, а другого – стеклянный. Кто одержит победу? Неважно, как много двигается Кроуфорд, как только по нему попадут, он замедлится», – приводит слова Дэвиса издание Boxing Social.

Эрролу Спенсу 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира. На его счету 28 побед и ни одного поражения.