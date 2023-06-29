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Сестра Шавката Рахмонова выступит на претендентской серии Даны Уайта в сентябре

Сестра Шавката Рахмонова выступит на претендентской серии Даны Уайта в сентябре
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Сора Рахмонова, родная сестра непобеждённого казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова, выступит на претендентской серии Даны Уайта.

Поединок Соры пройдёт 26 сентября, её соперницей станет девушка-боец из Литвы Эрнеста Карикайте.

В активе 25-летней Рахмоновой пять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала четыре победы и потерпела одно поражение. В последнем бою на турнире Naiza она выиграла техническим нокаутом у Валерии Карыгиной.

После боя Рахмонова обратилась в социальных сетях к Дане Уайту с просьбой дать ей шанс проявить себя и в UFC. Её поддержал и Шавкат.

Карикайте, в свою очередь, выиграла четыре поединка в ММА и ещё один свела к ничьей.

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