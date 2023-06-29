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Шавкат Рахмонов проведёт следующий бой с Келвином Гастелумом

Шавкат Рахмонов проведёт следующий бой с Келвином Гастелумом
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Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов проведет бой с американцем Келвином Гастелумом. Поединок состоится 16 сентября на турнире в Лас-Вегасе. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Бой станет соглавным событием вечера. В главном поединке за титул чемпиона в наилегчайшем весе сразятся Алекса Грассо и Валентина Шевченко.

Напомним, в своём последнем бою Рахмонов одолел американца Джеффа Нила. Он одержал ту победу сабмишеном в третьем раунде. Махачев в своём последнем поединке встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.

Ранее Рахмонов рассказал, что готов провести поединок с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым, если представится такая возможность.

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