Тренер Махачева назвал фаворита в бою Маска и Цукерберга

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева высказался о потенциальном поединке между звёздными американскими предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Исходя из того немногого, что я видел, Цукербергу нравится соревноваться. Он очень конкурентоспособный. Если не ошибаюсь, он хорошо выступил на настоящем турнире по джиу-джитсу, так что в нём есть бойцовский дух. Он не побоялся себя скомпрометировать.
Участие в официальном турнире — это большой риск для самомнения, для этого требуется характер. Учитывая обстоятельства, Цукерберг очевидно превосходит Маска. Правда, мы не знаем, что умеет Маск», – приводит слова Мендеса Grosvenor Sport.
Ранее появились первые фото спарринга Илона Маска в рамках подготовки к бою с Цукербергом.
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