Кевин Ли назвал слабые места Хабиба как бойца ММА

Американский боец UFC Кевин Ли поделился мнением о слабых сторонах бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Думаю, он был слишком открыт, чтобы пропускать удары. Его стойка была слишком прямой. Его стиль с постоянным прессингом мог привести к пропуску удара в голову. Однако он завершил карьеру, поэтому нет смысла зацикливаться на прошлом», — сказал Ли в интервью TSN.
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:
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