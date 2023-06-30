Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кевин Ли назвал слабые места Хабиба как бойца ММА

Кевин Ли назвал слабые места Хабиба как бойца ММА
Комментарии

Американский боец UFC Кевин Ли поделился мнением о слабых сторонах бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, он был слишком открыт, чтобы пропускать удары. Его стойка была слишком прямой. Его стиль с постоянным прессингом мог привести к пропуску удара в голову. Однако он завершил карьеру, поэтому нет смысла зацикливаться на прошлом», — сказал Ли в интервью TSN.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:

Материалы по теме
Оливейру назвали «величайшим бойцом» лёгкого веса. А как же Махачев и Хабиб?
Оливейру назвали «величайшим бойцом» лёгкого веса. А как же Махачев и Хабиб?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023