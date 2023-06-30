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Эдди Хирн назвал самого переоценённого боксёра

Эдди Хирн назвал самого переоценённого боксёра
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказал мнение, что американец Деонтей Уайлдер является самым переоценённым боксёром современности.

«Переоценённый боец? Деонтей Уайлдер. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что я считаю Деонтея опасным нокаутёром. Однако его переоценивают, ведь Луис Ортис сделал из него школьника и настучал по голове. Да, Уайлдер нокаутировал его, но по раундам проигрывал 8-0. Его единственная заметная победа за всю карьеру – как раз победа в бою с Луисом Ортисом», — сказал Хирн в эфире DAZN Boxing.

Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу, из них 42 нокаутом.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:

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