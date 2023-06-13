Нганну всё-таки уговорил топового боксёра на бой. Но придётся подождать

Когда топовый тяжеловес UFC с тяжеленным ударом Фрэнсис Нганну заявлял, что хочет попробовать себя в профессиональном боксе, то наверняка ожидал, что ради боя с ним выстроится длинная очередь во главе с Тайсоном Фьюри, но реальность оказалось намного жёстче.

Нганну не дерётся уже полтора года, окончательно ушёл из UFC в январе, однако никакого согласованного поединка ещё нет. Вряд ли Фрэнсис ожидал, что пауза продлится настолько долго. И вот на днях на горизонте замаячил ещё один парень с бронебойным ударом — Деонтей Уайлдер. Бронзовый бомбардировщик готов не только пригласить Нганну в профессиональный ринг, но и нанести ответный визит в клетку. Возможно, не просто так Уайлдер заезжал в гости к PFL и примерял перчатки ММА.

«Это действительно может произойти. Я общался с Фрэнсисом, наши команды тоже встречались. Не могу назвать точную дату, но всё серьёзно. Фрэнсис, слышишь меня? Мы это уже обсуждали, и у нас есть возможность снова пообщаться. Я согласен на два поединка — по правилам бокса и по правилам ММА», — приводит слова Уайлдера MMAFighting.

Нганну может ликовать и потихоньку начинать готовиться к долгожданной встрече, но, конечно, сейчас никаких официальных анонсов нет. Не забываем, что Уайлдер — профессиональный боксёр и бой с Нганну для него больше похож на развлечение и возможность заработать. Если на горизонте замаячит реальная перспектива встретиться с кем-то вроде Энтони Джошуа, то Нганну незамедлительно будет отодвинут в сторону.

Что касается спортивных перспектив Фрэнсиса Нганну в таком поединке, то, разумеется, шансов с Уайлдером будет больше, чем с тем же Тайсоном Фьюри, который намного более техничный и умелый боец. Главным скиллом Уайлдера же всегда была страшная нокаутирующая мощь. Но «больше шансов» — не значит, что Нганну будет фаворитом. Хищник по-прежнему боец ММА, который не сталкивался с оппозицией и защитой такого уровня, которая есть у любого топ-боксёра. Плюс большие перчатки, к которым Фрэнсис не привык. Уайлдер может потушить свет Нганну так же, как делал это с большинством соперников. Разница лишь в том, что он может пропустить и сам.

Такого же мнения придерживается британский проспект UFC Том Аспиналл: «Я хотел бы увидеть Нганну против Уайлдера. Два чертовски больших парня, пробивающих стены… Невероятно, я бы хотел на это посмотреть. Думаю, если Нганну кого-то и сможет побить, то это Уайлдер. Не хочу критиковать Уайлдера, потому что у него один из самых сильных ударов, но если говорить о боксёрских навыках, то его уровень намного ниже, чем у Усика и Тайсона Фьюри. Хотя сила его удара зашкаливает».

Ещё два месяца назад обозреватель Дэн Рафаэль рассказал, что бойцы пока лишь договорились, что если бой всё же состоится, то исключительно по всем правилам профессионального бокса — никаких гибридов с ММА. При этом он же со ссылкой на менеджера Уайлдера дал понять, что пока нет предметных переговоров.

Сейчас ситуация, судя по всему, начала меняться в лучшую для Нганну сторону, однако сторона Фрэнсиса отмалчивается. До дебюта в PFL ещё осталось как минимум полгода но, возможно, камерунец решил подкорректировать планы — например, вернуться в ММА сейчас, а дебют в боксе отложить до следующего года. Как раз будет возможность напомнить о себе и силе своего удара, а Уайлдер за это же время успеет определиться — Нганну или Джошуа?

Главное, не упустить момент, потому что дальше Нганну будет только терять актуальность и станет неинтересен промоутерам.