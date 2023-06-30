Чемпион UFC Хилл назвал оптимальных соперников для Анкалаева и Крылова

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джамал Хилл рассказал, какие бои хотел бы увидеть между бойцами своего дивизиона. Он также упомянул Магомеда Анкалаева и Никиту Крылова.
«На самой вершине сейчас я и Прохазка — это отличный бой. У Алекса Перейры уже есть бой с Яном Блаховичем. Тоже отменный поединок. Думаю, Анкалаеву могут дать, например, Джонни Уокера, получится шикарно. Плюс возвращается Ракич, дайте ему бой с Никитой Крыловым. Говорят, полутяжёлый вес слабый, но кто всерьёз скажет, что это плохие бои?» — приводит слова Хилла MiddleEasy.
Магомед Анкалаев не выходил в октагон с декабря прошлого года. Тогда российский боец встречался в октагоне с Яном Блаховичем, и поединок завершился вничью.
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