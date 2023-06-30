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Промоутер раскрыл сумму, которую заработает Энтони Джошуа за бой с Деонтеем Уайлдером

Промоутер раскрыл сумму, которую заработает Энтони Джошуа за бой с Деонтеем Уайлдером
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Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, какую сумму получит его клиент, экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа за возможный бой с Деонтеем Уайлдером.

«Не имеет большого значения, будут ли стоять на кону чемпионские пояса в этом бою, но Джошуа заработает $ 60 млн за поединок с Деонтеем Уайлдером в декабре», — приводит слова Хирна Boxing Social.

Энтони Джошуа свой последний поединок провёл с Джермейном Франклином в апреле этого года и победил единогласным решением судей. До этого британец проиграл дважды подряд украинцу Александру Усику. Деонтей Уайлдер в последнем бою нокаутировал Роберта Хелениуса.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа с Уайлдером может пройти в декабре в Саудовской Аравии.

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