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Исмагулов проиграл Доусону в соглавном бою турнира UFC

Исмагулов проиграл Доусону в соглавном бою турнира UFC
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В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В соглавном бою россиянин Дамир Исмагулов встретился с американцем Грантом Доусоном.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

Исмагулов потерпел третье поражение в смешанных единоборствах. Отметим, это второе поражение подряд россиянина в UFC. Также на счету Исмагулова 24 победы в смешанных единоборствах.

Ранее россиянка Яна Сантос раздельным решением судей проиграла представительнице Бразилии Кэрол Розе. Россиянин Ринат Фахретдинов одержал победу над американцем Кевином Ли.

Главным событием турнира станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 48), Лас-Вегас, США
Дамир Исмагулов - Грант Доусон (W)
02 июля 2023, воскресенье. 04:05 МСК
Окончено
UD
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