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Магомедов техническим нокаутом проиграл Стрикленду в главном бою турнира UFC Vegas 76

Магомедов техническим нокаутом проиграл Стрикленду в главном бою турнира UFC Vegas 76
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В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76. В главном бою турнира россиянин Абусупьян Магомедов встретился с представителем США Шоном Стриклендом.

Бой завершился победой американца техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Магомедов потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах. Для россиянина это первое поражение в UFC. В своём первом бою в промоушене он победил Дастина Штольцфуса.

Ранее россиянка Яна Сантос раздельным решением судей проиграла представительнице Бразилии Кэрол Розе. Россиянин Ринат Фахретдинов одержал победу над американцем Кевином Ли. В соглавном бою россиянин Дамир Исмагулов проиграл американцу Гранту Доусону.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 48), Лас-Вегас, США
Шон Стриклэнд (W) - Абусупьян Магомедов
02 июля 2023, воскресенье. 04:40 МСК
Окончено
TKO
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