Майк Тайсон: когда увидел Мохаммеда Али, то сказал, что я буду лучшим бойцом всех времён

Бывший чемпион мира Майк Тайсон рассказал о том, как его вдохновил Мохаммед Али.

«Когда я узнал о боксе, то решил, что буду лучшим в мире. Я понял это в первый день, когда увидел Мохаммеда Али.

Я сказал, что буду лучшим бойцом, который когда-либо жил. Я даже не знаю. Когда он ушёл, я стал лучшим бойцом в мире. Как это произошло? Это должно было случиться, как с Тайсоном Фьюри, и теперь он лучший боец в мире. Как это происходит?

Вы просто смотрите на человека, и следующее, что вы понимаете – он вдохновляет. Он даже может не сказать тебе ни слова. Надо только его знать. И ты добьёшься чего-то благодаря ему, благодаря вдохновению», — приводит слова Майка Тайсона Boxing News.

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