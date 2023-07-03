Эдди Хирн сообщил о достижении соглашения по бою Джошуа — Уайлдер

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах с саудовцами по бою между его подопечным Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.
«Очевидно, что с нашей встречей с саудовцами в пятницу, четверг, как бы то ни было, всё прекрасно. Мы практически согласовали всё, осталось окончательно обсудить некоторые вещи.
Мы снова увидимся с ними в понедельник. Я думаю, что у нас с ними всё будет хорошо, но мы хотим провести бой 12 августа, и это важно для развития Джошуа, чтобы придать ему импульс. Это всё ещё в наших планах», — приводит слова Хирна Boxing News.
Энтони Джошуа свой последний поединок провёл с Джермейном Франклином в апреле этого года и победил единогласным решением судей. До этого британец проиграл дважды подряд украинцу Александру Усику. Деонтей Уайлдер в последнем бою нокаутировал Роберта Хелениуса.
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