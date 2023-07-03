«Что с вами не так?» Уайлдер назвал гонорар, который потребовал Руис за бой с ним

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер раскрыл подробности переговоров с соотечественником Энди Руисом. По словам Уайлдера, команда Руиса потребовала равное распределение гонорара, что, по его оценке, составляет $ 20–25 млн.

«Меня тошнит от отцов, которые пытаются вмешиваться в карьеры сыновей и руководить. Мой отец пытался сделать то же самое, хотя он ни черта не понимал в боксе, но хотел быть моим менеджером. Семья Руиса пытается управлять его карьерой и принимать решения за него.

Они хотели $ 20–25 миллионов, и я сказал: «Что с вами не так, чёрт возьми?» Я не знаю, что его отец думает о нём, но ему нужно вернуться к действительности», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу 78SPORTSTV.