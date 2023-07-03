Эксперт: Родригес будет более чем конкурентоспособен в бою с Волкановски
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Аналитик и комментатор UFC Джон Аник высказался о предстоящем поединке за звание чемпиона организации в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и мексиканцем Яиром Родригесом, который состоится на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе (США).
«Яир Родригес чертовски крутой парень. Доминик Круз назвал его уникальным, и я не уверен, что есть более подходящее слово для его описания. Не могу сравнить Яира Родригеса с кем-либо ещё. И я не сомневаюсь в том, что он будет конкурентоспособен в поединке против Александра Волкановски», – приводит слова Аника издание MMA Fighting.
В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 284 в феврале, Родригес досрочно остановил во втором раунде американца Джоша Эмметта.
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