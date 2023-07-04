«Вы хоть понимаете, что вы наделали?» Габдуллин — о решении МОК лишить IBA признания

Президент Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить признания Международную боксёрскую ассоциацию (IBA).

«Я тоже из сферы спорта. Я не достиг тех результатов, к которым стремился, рано закончил из-за травмы. Но всё по воле бога и всё происходит вовремя. Но у меня вопрос: «Зачем они это сделали?» Мне хочется им задать вопрос: «Вы хоть понимаете, что вы наделали?» Вы лишили членства ту организацию, которая на протяжении многих десятилетий развивала этот вид спорта по всему миру.

Я считаю, что это большая и роковая ошибка МОК, лишать членства организацию, которая на протяжении многих лет развивала этот вид спорта. Вопрос в другом, что они сделали плохого, чтобы их лишить этого статуса? Раньше МОК всё устраивало, а теперь не устраивает. Они не провели соревнования, нарушили кодекс или устав? Это абсурд. Как можно было? Кто там в этом МОК работает, если они принимают такие роковые решения, которые скажутся на десятках, сотнях, тысячах судеб людей», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.