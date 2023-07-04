Илон Маск провёл тренировку с Сен-Пьером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер опубликовал фото с тренировки со звёздным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.
«Отличная тренировка с тремя мужчинами, которыми я действительно восхищаюсь. Суммарный IQ на этом фото — 1000. Не считая меня», — написал Сен-Пьер в своей социальной сети.
Фото: Из личного архива Сен-Пьера
Илон Маск, в свою очередь, отреагировал на тренировку следующим образом: «Действительно весело. Очевидный вывод состоит в том, что мне нужно намного больше тренировок», — написал Маск в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Марком Цукербергом. Напомним, сначала Цукерберг и Маск устроили перепалку в социальных сетях и договорились о поединке в октагоне в Лас-Вегасе. Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать этот поединок и что оба бизнесмена настроены серьёзно.
- 4 июля 2023
-
04:22
-
00:57
- 3 июля 2023
-
23:45
-
22:01
-
21:31
-
20:04
-
17:17
-
17:03
-
16:31
-
16:19
-
15:46
-
14:57
-
13:52
-
13:25
-
12:50
-
11:57
-
11:40
-
10:45
-
10:08
-
09:53
-
09:38
-
09:34
-
07:50
-
06:50
-
06:30
-
06:06
-
01:18
-
00:40
-
00:06
- 2 июля 2023
-
23:51
-
23:20
-
22:05
-
20:50
-
19:59
-
18:24