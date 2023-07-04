Илон Маск провёл тренировку с Сен-Пьером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер опубликовал фото с тренировки со звёздным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.

«Отличная тренировка с тремя мужчинами, которыми я действительно восхищаюсь. Суммарный IQ на этом фото — 1000. Не считая меня», — написал Сен-Пьер в своей социальной сети.

Фото: Из личного архива Сен-Пьера

Илон Маск, в свою очередь, отреагировал на тренировку следующим образом: «Действительно весело. Очевидный вывод состоит в том, что мне нужно намного больше тренировок», — написал Маск в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Марком Цукербергом. Напомним, сначала Цукерберг и Маск устроили перепалку в социальных сетях и договорились о поединке в октагоне в Лас-Вегасе. Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать этот поединок и что оба бизнесмена настроены серьёзно.