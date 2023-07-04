Тактаров показал фото первого приезда в Россию после чемпионства в UFC

Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на смерть своего тренера по самбо Николая Баранова. К сообщению Тактаров добавил архивное фото с Барановым, которое было сделано в 1998 году.
«Мой второй учитель и тренер по самбо (справа) ушёл. Двухкратный чемпион мира по самбо, ЗМС, один из самых волевых людей, с кем пересёкся по жизни. Николай Владимирович Баранов. Прощание в Академии Самбо г. Кстово в среду в 12 часов.
P.S.
Фото 1998 г. Мой первый приезд в Россию после чемпионства в UFC», — написал Тактаров.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Ранее Тактаров прокомментировал победу бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Рината Фахретдинова (22-1) в поединке с американцем Кевином Ли (19-7).
Олег Тактаров: два дня без еды — и стало чуть легче «взлетать»:
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