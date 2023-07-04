Александр Волкановски — Яир Родригес: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 9 июля мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 290, в главном событии которого сразятся австралиец Александр Волкановски, являющийся чемпионом UFC в полулёгком весе, и представитель Мексики Яир Родригес.
Турнир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки спортивного шоу можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет подробно освещать UFC 290.
В общей сложности Волкановски провёл в смешанных единоборствах 27 боёв, в которых одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 19 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять нокаутом). Три раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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