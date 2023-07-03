UFC 290: Скинуть Волкановски должен был Забит, но попробует Родригес. LIVE

В ночь на 9 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном бою вечера Александр Волкановски проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса в полулёгком весе, его соперником станет Яир Родригес. Во втором по значимости поединке турнира будет разыгран титул UFC в наилегчайшем весе: действующий чемпион Брэндон Морено подерётся с Александром Пантожей. Также в программе вечера ещё 11 боёв.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Родригес будет новым королём. Мнение Сехудо
Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оценил перспективы Яира Родригеса в поединке с Алексом Волкановски.
«Знаю, что большинство из вас в этом поединке поставят на Волкановски, но если Яир смог отточить некоторые вещи и сумеет правильно сделать их в бою, то может стать для Алекса более сложным соперником, чем Махачев. Родригес будет наносить больше ударов ногами, а если окажется в партере, то может быть острее. И я вижу, что Яир может легко перебить его по очкам. Ему даже необязательно нокаутировать Волкановски — просто переиграть его. Если бы я выбирал победителя, то сказал бы, что Родригес станет новым королём полулёгкого веса», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.
Где смотреть UFC 290
Турнир UFC 290 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах “Матч!” и “Матч! Боец”.
Самый жуткий бой Родригеса
Яир Родригес — очень яркий и эффектный боец. Давайте вспомним один из самых сочных и одновременно жутких поединков претендента на титул.
UFC 290 когда начало
Турнир UFC 290 состоится в ночь на 9 июля по московскому времени. Начало предварительного карда — в 01:00 мск. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск.
На месте Родригеса должен был быть Забит
Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы на месте Родригеса оказался наш Забит Магомедшарипов. Россиянин имел все шансы стать суперзвездой, запомнился каждому болельщику ММА, но внезапно завершил карьеру. И не вернётся.
Полный кард UFC 290
Полный кард:
- Алекс Волкановски — Яир Родригес;
- Брэндон Морено – Александр Пантожа;
- Роберт Уиттакер – Дрикус Дю Плесси;
- Джалин Тёрнер — Дэн Хукер;
- Бо Никал – Тресин Гор;
Предварительный кард:
- Робби Лоулер – Нико Прайс;
- Шон Брэди – Джек Делла Маддалена;
- Язмин Хауреги – Дениз Гомес;
- Джим Крут – Алонзо Мэнфилд;
- Марчин Прачнио – Витор Петрино;
- Терренс Митчелл – Кэмерон Саайман;
- Шеннон Росс – Хесус Агилар;
- Камуэла Кирк – Эстебан Рибович.
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