UFC 290: Скинуть Волкановски должен был Забит, но попробует Родригес. LIVE

В ночь на 9 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном бою вечера Александр Волкановски проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса в полулёгком весе, его соперником станет Яир Родригес. Во втором по значимости поединке турнира будет разыгран титул UFC в наилегчайшем весе: действующий чемпион Брэндон Морено подерётся с Александром Пантожей. Также в программе вечера ещё 11 боёв.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.